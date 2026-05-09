Соц класика на Цола Драгойчева стана атракция №1 на парад

На 9 май 2026 г. (събота) Симитли отново се превърна в притегателен център за любителите на класическите автомобили, като бе домакин на 23-тото издание на впечатляващия Ретро парад, съобщи репортер на Pirinsko.com. В тазгодишното издание се включиха участници от България, Северна Македония, Сърбия, а за първи път и от Гърция.

Сред най-големите атракции на изложението бе автомобилът ГАЗ-13 „Чайка“, представен от Ивайло Паунов от Дупница. По думите му автомобилът е бил държавна собственост и според наличните документи е превозвал специални лица, като сред последните му пътници е била Цола Драгойчева.

Луксозният автомобил разполага с осемцилиндров V-образен двигател с обем 5500 куб. см, мощност 195 конски сили и максимална скорост от 160 км/ч. Колата е 7-местна и е оборудвана с автоматични скорости, които се превключват чрез бутони – рядкост за времето си. Паунов посочи, че това е един от последните произведени екземпляри от модела – общо са произведени 3140 автомобила, а неговият е с номер 3134.

„Чайката“ не се използва в ежедневието и се показва единствено на специализирани изложения. „Скъпо удоволствие е – разходът е около 25 литра на 100 километра при нормално каране“, сподели собственикът.

За втора поредна година в ретро парада се включи и представител от Симитли – кметът на село Градево Николай Филимонов.

Всички участници в юбилейното събитие получиха плакети, а голямата награда тази година бе присъдена именно на впечатляващата ГАЗ-13 „Чайка“ на Ивайло Паунов от Дупница.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com