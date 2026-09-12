Всичко за Чайка

Следете всички новини, анализи и коментари за Чайка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Любопитно Спорт
Коко Азарян се завърна в НДК

Коко Азарян се завърна в НДК

Явор Гърдев режисира с кеф емблематичната пиеса на великия Чехов Крикор Азарян се завърна в НДК. Театърът, който носи името на Учителя, вдигна завеса...

27 октомври | 18:05
0 коментара
12546
Жена се хвърли от 12-ия етаж

Жена се хвърли от 12-ия етаж

Варна. Жена на 54 години намери смъртта си, след като скочи от 12-ия етаж на блок в кв."Чайка". Сигналът за тежкия инцидент е получен в 13.30 ч, казах...

11 декември | 17:09
0 коментара
47985