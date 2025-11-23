Най-големият куриоз! Чайка спря мач(ВИДЕО)

По време на мача от турската Суперлига се случи забавен куриоз.

МачЪТ "Бешикташ" - "Самсунспор", който завърши 1:1, започна по-късно, съобщи NTV.

Причината беше чайка, която Се появи на терена, но не можа да полети и остана на терена.

Съдията се видя в чудо и не посмя да даде стартовия сигнал.

Охранителите се опитаха да прогонят птицата, която вероятно е била ранена.

Въпреки това, тя остана на терена и в първите минути на мача.

