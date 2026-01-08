ЦСКА и Лудогорец в схватка за огромен талант

ЦСКА и Лудогорец проявяват интерес към алжирския талант Лотфи Бусуар, твърди журналистът от France Football Набил Джелит, цитиран от "Спортал". Бусуар е на 21 години и е собственост на Белоиздад, на който е и юноша. Договорът му с алжирския клуб е до края на сезона.

Бусуар е считан за един от най-големите таланти в своята страна. Младокът в последно време се утвърди в състава на настоящия ситим. Наскоро нападателят е вкарал хеттрик за Купата на Алжир срещу Аин Бенаян.

В първенството на Алжир има 10 мача и два гола през този сезон.

Не се съобщава дали някой от двата български клуба ще опита да привлече Лотфи Бусуар през зимата или ще изчака до края на сезона, когато ще може да го вземе като свободен агент.

През лятото Левски привлече Акрам Бурас от алжирското първенство, като халфът оставя отлични впечатления с играта си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com