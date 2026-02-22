Тежък шамар за Меси и Интер Маями в откриващия кръг на МЛС

ФК Лос Анджелис започна новия сезон в Мейджър Лийг Сокър със заявка за титлата, след като разгроми шампиона Интер Маями с категоричното 3:0. Тимът, в чиито редици личат имената на Юго Лорис и бившия капитан на Тотнъм Хюн-мин Сон, демонстрира скорост, агресия и контрол, които поставиха под сериозен въпрос амбициите на тима на Лионел Меси още в първия кръг.

Двубоят се изигра пред 77 хиляди зрители - втората най-висока посещаемост в историята на МЛС. Атмосферата бе като за финал, но на терена имаше само един доминиращ отбор. Лос Анджелис наложи темпото от самото начало и постепенно притисна съперника в собствената му половина.

Първият пробив дойде в 38-ата минута, когато Хюн-мин Сон демонстрира класата си и подаде прецизно към Давид Мартинес, който откри резултата. След почивката домакините не намалиха оборотите. Денис Буанга удвои, а Нейтън Ордаз сложи точка на спора за крайното 3:0, което не остави място за интерпретации.

Лионел Меси се завърна след проблеми с ахилесовото сухожилие, но далеч не изглеждаше във върхова форма. Аржентинецът трудно намираше пространства и ритъм, а в един момент напрежението ескалира до словесен сблъсък с Райън Портоуз. Вместо лидерска доминация, вечерта за световния шампион от 2022 донесе повече нерви, отколкото магия.

Посланието от Лос Анджелис беше ясно - шампионската титла няма да бъде защитена без сериозна битка. А ако това е само началото, новият сезон в МЛС обещава да бъде далеч по-безкомпромисен от очакваното.

