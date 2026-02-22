ПСЖ прегази Мец и се върна на върха в Лига 1

Пари Сен Жермен победи Мец с 3:0 в късния мач в събота от 23-ия кръг на Лига 1 и си върна първото място в класирането. Успехът дойде след като по-рано Ланс допусна домакинска загуба от Монако. Тимът на Луис Енрике контролираше двубоя от първата до последната минута. Парижани вече гледат към реванша си в Шампионската лига срещу Монако от позицията на водач.

Още от началото домакините наложиха високо темпо и бързо материализираха превъзходството си. Дезире Дуе откри резултата след прецизен удар покрай вратаря Жонатан Фишер. За първи път като титуляр започна новото зимно попълнение Дро Фернандес, привлечен от Барселона, и също се включи активно в атаките на парижани.

В добавеното време на първата част ПСЖ удвои преднината си. Брадли Баркола се разписа с удар с глава, с което домакините на практика решиха мача още преди почивката. След паузата темпото спадна, но контролът остана изцяло в ръцете на шампиона.

В 77-ата минута Гонсало Рамош оформи крайното 3:0, след като преди това бе участвал в изработването на второто попадение. Така ПСЖ затвърди лидерската си позиция и влиза в европейската седмица със самочувствие и спокойствие преди новия сблъсък със Монако.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 23-тия кръг:

Днес:

Оксер - Рен

Анже - Лил

Нант - Льо Авър

Ница - Лориен

Страсбург - Олимпик Лион

Събота:

Ланс - Монако 2:3

Тулуза - ФК Париж 1:1

Пари Сен Жермен - Мец 3:0

От петък:

Брест - Олимпик Марсилия 2:0

Пари Сен Жермен оглавява класирането с 54 точки, пред Ланс с 52 и Олимпик Лион с 45. На четвърта позиция е Олимпик Марсилия с 40, следван от Лил, Монако и Рен с по 34 и други.

