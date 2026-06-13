ПСЖ прегази Мец и се върна на върха в Лига 1
3:0 в Париж, Луис Енрике гледа спокойно към реванша със Монако
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3:0 в Париж, Луис Енрике гледа спокойно към реванша със Монако
Гьокереш върна „артилеристите“ на първото място
Рафаел Леао донесе трите точки на "росонерите", които събраха 28 точки в класирането
Лудогорец превъзхождаше противника в голяма част от мача, но и гостите имаха своите шансове