Милан оглави Серия А след труден мач срещу Лацио

Милан оглави класирането в италианската Серия А след като постигна минимална победа с 1:0 у дома срещу Лацио в среща от 13-ия кръг на шампионата. Росонерите са на първо място във временното класиране с 28 точки, докато гостите от Рим остават осми с актив от 18.

Рафаел Леао реализира единственото попадение в 51-ата минута, като се възползва от прецизен пас на Томори и донесе трите точки на своя отбор.

Двубоят завърши със скандал. В добавеното време гостите от Рим имаха претенции за дузпа заради потенциална игра с ръка на Страхиня Павлович в наказателното поле. В крайна сметка обаче съдията отсъди, че Адам Марушич го е фаулирал преди това, а заради тази ситуация играчите на Лацио отказаха да говорят пред медиите след края на мача.

Тази вечер предстои дербито между Рома и Наполи и при победа римляните ще имат възможност да си върнат еднолично лидерската позиция в таблицата.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 13-ия кръг на Серия "А":

Дженоа – Верона 2:1

Парма – Удинезе 0:2

Ювентус - Каляри 2:1

Милан - Лацио 1:0

От петък:

Комо - Сасуоло 2:0

В неделя:

Лече - Торино

Пиза - Интер

Аталанта - Фиорентина

Рома - Наполи

В понеделник: Болоня - Кремонезе

Във временното класиране води Милан с 28 точки, пред Рома с 27 точки, Наполи с 25. Следват Интер, Болоня, Комо с по 24, Ювентус с 23 и други.

