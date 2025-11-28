Огромен успех за футболист на Лудогорец

Сръбският халф на Лудогорец Петър Станич излезе начело в класирането на голмайсторите в Лига Европа след приключването на петия кръг от мачовете в груповата фаза.

Фантастичното постижение на Станич стана факт благодарение на неговия хеттрик при драматичния успех на "орлите" над Селта Виго с 3:2.

Станич вече има общо пет отбелязани гола и заема еднолично първото място в престижното подреждане. След него с по четири попадения се нареждат Корентен Толисо от Лион, Хамза Игамане от Лил и Карол Швидерски от Панатинайкос. Общо тринадесет футболисти имат по три гола в турнира до момента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com