Карлос Насар гледа към следващата титла

Спортист номер 1 на България Карлос Насар сподели, че е мотивиран да продължи развитието си и през 2026 година. В интервю за Gong.bg, дадено по време на събитието по обявяването на "Отборът на шампионите", той коментира изминалия сезон, предстоящите цели и личните си очаквания.

Насар призна, че се чувства горд от факта, че е номиниран за Спортист номер 1 на света редом с имена като Карлос Алкарас, Макс Верстапен, Арманд Дуплантис и Килиан Мбапе. По думите му това е сериозна мотивация и признание за труда, който полага, както и стимул да продължава да надгражда резултатите си.

Щангистът потвърди, че подготовката за европейското първенство в Батуми вече е започнала, а основната цел е спечелването на титлата. Той обясни, че работи усилено заедно с екипа си и че сезонът ще бъде натоварен, без дълги паузи в подготовката.

По отношение на конкуренцията на европейското първенство, Насар заяви, че не очаква сериозни затруднения, тъй като вече се е изправял срещу повечето от потенциалните си съперници. Той уточни, че основният му фокус остава световното първенство, а надпреварата в Батуми е важна стъпка по пътя към по-големите цели през годината.

