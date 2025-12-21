Карлос Насар с грандиозна постъпка преди Коледа

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар гостува на спортистите с интелектуални затруднения от Федерация Адаптирана Физическа Активност – България, ръководена от Слав Петков. Това стана в навечерието на коледните празници.

Той зарадва всеки с коледен подарък, а спортистите му поднесоха ръчно изработена медена коледна къщичка от тяхната работилница „Малката къщичка“ - символ на споделеност и личен принос.

Срещата протече непринудено, без официална програма. Световният и европейски шампион разговаря със спортистите, отдели време и внимание, а атмосферата беше изпълнена с усмивки и радост.

"Като лице на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което България ще приеме през 2026 година, Карлос Насар показа подкрепа не с думи, а с присъствие. За участниците това бе знак на доверие и признание", написаха от ФАФА в социалните мрежи.

Федерация по адаптирана физическа активност

