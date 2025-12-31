Попариха лошо Карлос Насар

Карлос Насар остана извън топ 10 на най-добрите спортисти в света за 2025 г. Общо 53 спортисти се бореха за престижното признание в анкетата на Международната асоциация на спортните журналисти.

Право на глас имаха 121 представители на медии, включително и от България. През настоящата година Насар спечели световна и европейска титла и постави куп световни рекорди.

За втора поредна година №1 при мъжете стана шведският лекоатлет Арманд Дуплантис, който през 2025 г. подобри четири пъти световния рекорд в овчарския скок и спечели третата си поредна световна титла. Той събра 1182 точки в анкетата.

Втори се нареди испанският тенисист Карлос Алкарас, който завърши годината като №1 в световната ранглиста. На трето място бе класиран носителят на Златната топка Усман Дембеле. Петицата допълниха неговият съотборник в европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Ашраф Хакими и словенският колоездач Тадей Погачар.

Щангистът Карлос Насар беше единственият българин, който беше сред номинираните в отделните категории.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com