Топ спортисти влизат във властта
Владимир Николов фаворит за министър на младежта и спорта
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Владимир Николов фаворит за министър на младежта и спорта
Остра защита на шампионите след атаки за участието им в политиката
Листите на „Прогресивна България“ показват търсене на дисциплина, обществено доверие и нов тип политическо поведение
Щангистът беше единственият българин сред номинираните за най-добрите спортисти в света за 2025 г.
Опитвам всичко това, което съм научила от спорта, през целите 25 години да го предавам и успявам, каза още тя
Вчера ревяха от щастие за устеха на Насар, днес той е обруган заради снимката с Пеевски
Изпълнители на поръчението са премиерът Мишустин и председателят на Държавата медикобиологична агенция Вероника Скворцова
Това постижение идва три години след оттеглянето му от професионалния тенис
Кои са най-скъпо платените спортисти
Обявиха топ 5 спортисти на Балканите
МОК направи нов департамент "Здраве, медицина и наука"
Качи снимки в мрежата и изпоти мъжете
Страната ни е в топ 10 на държавите в това отношение
Олимпийските игри ще се проведат от 26 юли до 11 август
Всички постове и постижения са временни. Дай Боже пак да имаме щастливите мигове
Игрите на БРИКС получиха жестока критика
След обновяването залите ще станат много по-функционални и гостоприемни
Избраха болница в Плевен
Спортисти, актьори и бизнесмени
Те се опитали да напуснат страната след идването на власт на талибаните