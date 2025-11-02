Ивет Лалова учуди зрителите. Теорията за спортистите

Ивет Лалова, една от най-добрите български спортисти на всички времена сподели интересна теория за спортистите.

Пред Лора Крумова, в предаването „На фокус“ по Нова телевизия Ивет Лалова обясни, че нейното мнение е, че добрите спортисти са много добри музиканти.

Теорията ѝ се потвърждава по думите ѝ от сина ѝ Тиаго.

Аз виждам ритъма в него, обясни тя пред Лора Крумова.

Опитвам всичко това, което съм научила от спорта, през целите 25 години да го предавам и успявам, допълни тя и поясни, че най-важното, което иска да му даде е свободата.

Разбира се ще го науча на основите неща, на това да има ценности, на това в какво да вярва, какво да обича, допълни Ивет Лалова, но е категорична, че свободата той да избере пътя си, е най-важното нещо в живота. Поясни, че именно тази свобода е в основата, тя самата да е постигнала всичко.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com