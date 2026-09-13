ДНК от мумия разкри зловещата история. Смъртоносна болест
Теория превърната в реалност.
Следете всички новини, анализи и коментари за Теория. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Теория превърната в реалност.
Опитвам всичко това, което съм научила от спорта, през целите 25 години да го предавам и успявам, каза още тя
Това теория доказва връзката между тях
Целта била да бъдат по-обективни оценките
Учени от Франция предложиха нова теория
V Международен арктически форум в Санкт Петербург
Влогърството скоро ще е една от най-предпочитаните професии Вероятно след години корпорацията, офисът, осемте часа дневно и обичайната йерархия между...
Китайски самолет, включил се в издирването на изчезналия боинг на Малайзийските авиолинии, който е в неизвестност вече 16 дни, е забелязал отломки в ю...