Забравете за тези рокли на коледното парти

Топ съвети ще ви помогнат да изглеждата зашеметяващо на коледните партита.

Това е особено време от годината, в което мнозина сякаш изведнъж забравят как да се обличат с вкус.

Декември често се превръща в най-кичозния месец, когато хората се трансформират в "ходещи коледни украси" без оглед на собствения си комфорт или естетика.

Тъй като календарът ви вече се запълва с офис партита, коктейлни вечери и срещи с приятели, е важно да знаете кои модни гафове да избягвате и на кои тенденции да заложите, за да изглеждате по-елегантно.

Не носете сребристо, изберете златно

Сребристото често се смята за лесен избор, защото на пръв поглед отива на всичко. Проблемът е, че изгодните като цена лъщящи материи в този цвят изглеждат точно така - евтино. Освен това, ако имате по-бледа кожа, среброто може да ви придаде сивкав, почти призрачен вид.

Целта е да излъчвате аристократизъм, а не да приличате на лист алуминиево фолио. За да избегнете този нежелан ефект, заложете на златистото.

То е по-динамичен и топъл цвят, който си отива с почти всеки нюанс на кожата. Търсете цветови вариации, които съчетават златисто с леко зеленикави металически отблясъци.

Внимавайте с кадифето

Кадифето е вечна класика за зимата, но не всяка дреха от тази материя е добра идея. Избягвайте тънките топове с презрамки, които ви предлагат веригите за бърза мода. Поради плътността на плата, те често стоят тежко върху тялото и създават гънки, които развалят силуета.

Вместо това, заложете на кадифените комплекти.

Най-добрият начин да носите тази материя е под формата на костюм от две части или комбинация от дълга пола и топ без ръкави или оригинален топ в готически стил. Една добре ушита кадифена риза също е чудесен избор, ако търсите нещо по-семпло, но също толкова стилно.

Край на роклите тип "диско топка"

Яркочервените рокли, изцяло покрити с пайети, които крещят за внимание, вече са отживелица. Те са тежки, боцкат и са твърде предвидими. Освен това рискът да се появите на партито и да видите още три жени със същата рокля е огромен.

Опитайте с ефектна пола, съчетана с напълно изчистен черен или бял топ е далеч по-модерно решение. По този начин долната част остава акцентът на вечерта, без визията да стане прекалено натоварваща.

Можете да потърсите вдъхновение от ретро стила на 90-те години за един по-ефирен и изискан вид.

Заменете неудобните токчета с елегантни ниски обувки

Коледните партита често изискват дълги часове на крак в претъпкани помещения. Няма нищо по-лошо от това краката ви да пулсират от болка заради неудобни токчета. Високите обувки вече не са задължителният стандарт за луксозна визия.

Заложете на удобството и изберете официални ниски обувки. Кадифени балеринки с панделки или модели с квадратни върхове са едновременно шик и удобни. Ако пък искате нещо по-бунтарско, масивните кожени боти са страхотен контраст за нежна празнична рокля.

Те ви дават стабилност и доза модерен "гръндж" дух.

Кажете сбогом на скучните вълнени палта

Често правим грешката да облечем прекрасното си парти облекло, само за да го скрием под обикновено, ежедневно вълнено палто. Това убива цялото празнично настроение на визията още на влизане в ресторанта или клуба.

Заложете на изкуствената кожа. Този сезон пухкавите палта са абсолютен хит. Колкото по-обемно , толкова по-добре. Един екстравагантен кожух от изкуствен косъм може да превърне дори най-простата комбинация от дънки и топ във визия, достойна да ви направи звездата на вечерта.

