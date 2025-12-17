Изненада! Кой решава съдбата на Стоичков

Оригиналният риалити формат „Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари и ще даде възможност на зрителите да проследят избора на актьора, който ще изиграе Христо Стоичков в предстоящия биографичен филм за футболната ни легенда.

Новото шоу тръгва по Нова телевизия, която ще направи съпричастни всички с предизвикателствата и изпитанията, през които ще преминат кандидатите всяка неделя от 20:00 ч.

Водещият на новия формат Александър Сано ще бъде заедно с тях през цялото време, а на финала ще стане ясен победителят, който киноманите у нас и по света ще видят в най-мечтаната роля в „Стоичков – Филмът“.

Интересът към кастинга беше огромен и над 250 човека се записаха за участие, а селектираните кандидати продължиха в следващия етап.

„Стоичков-Филмът“ е замислен като национален проект, но ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната филмова сцена. Това означава, че отговорността пред претендентите за главната роля е голяма. Те ще преминат не просто през кастинг, а през истинска школа, която ще им помогне да надградят своите качества, казаха от екипа на новото риалити.

Специалното жури, което ще има отговорната задача да излъчи победител, е в състав – известната актриса Аня Пенчева, успешният режисьор Мартин Макариев и журналистът и биограф на легендарния футболист Владимир Памуков. Във всеки епизод към тях ще се присъединяват популярни личности, които са имали възможност да се докоснат до личността на Стоичков.

Документалното риалити е само първата сериозна стъпка в дългия творчески процес за биографичната лента „Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г. Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, в креативния екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, а сценарист е Георги Ангелов.

Проектът за филм бе представен през септември. Амбицията на екипа е да надмине успеха на игралния филм на Иван и Андрей за Гунди, който събра над 700 000 зрители в кината и над 10 милиона лева приходи, което го направи един от най-успешните български филми след 1989 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com