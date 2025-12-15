Дениз отговори на Виктор. Проля сълзи

Дениз Хайрула проля сълзи и отвърна на удара на Виктор, с когото бяха двойка в любовното риалити, но след това се разделиха с грандиозен скандал в "Ергенът: Любов в Рая".

Предприемачът се оплака, че тя толкова го тормозила, че се наложи да се обърне към полицията.

Дениз каза на свой ред в „Надкаст”, че тя е сложила край на отношенията, защото той започнал да ѝ търси сметка за миналото ѝ. По нейни думи, той изчел всичко за нея в интернет, след което ѝ задавал въпрос от рода „защо си била там?”, „кой ти е подарил кола?” и дори „защо си се облякла?”

Тя обясни, че още в първия почивен ден в „Ергенът: Любов в рая” била разказала на Виктор всички неприятни неща, които могат да излязат за нея, за да си прецени. Той тогава проявил разбиране и подкрепа, но в реалността положението било друго.

В един момента Дениз стана много емоционална и проля сълзи, но по съвсем друг повод, несвързан с Виктор. Тя разказа, че след скандала с Анна-Шермин, в който в ефира наново се извади на показ връзката ѝ с вече покоен бизнесмен. Приятел на неговия син ѝ написал, че изваждането на историята е наранило много хора. Той очевидно разстройва много Дениз и в момента.

Любопитен момент беше, че Хайрула призна, че Анна-Шермин е излязла за Виктор и това, че той никога няма да ѝ подарява разкошни букети рози в реалността. „Шерминке, права беше!", обърна се тя към противничката си в предаването.





