Патрашкова обяви новина за страховит наш ММА боец

Любо Чука засилва своите позиции в модата. Любомир Симеонов, който има собствена марка, откри нов бутик.

Бившият телохранител откри първия си моден магазин още през 2016-та година. От тогава страховитият бивш ММА боец се зае да популяризира бизнеса си.

"Впечатлена съм от перфекционизма му, модерната концепция за мода и любопитството. В живота има много посоки", коментира Кристина Патрашкова, която присъства на откриването на новия бутик и не пропусна да позира за снимка с Любо Чука.

