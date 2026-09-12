Патрашкова обяви новина за страховит наш ММА боец
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Той открива нов бутик
В нощта на 18 октомври най-добрият български ММА боец Благой Иванов-Багата ще защитава световната си титла в тежка категория на веригата World Series...
Британският ММА боец Джон Кери, който вилня в Слънчев бряг, ще бъде подведен под отговорност за тежко умишлено престъпление по чл.346, ал.II от Наказа...
ММА боецът Джон Кери, който вилня в Несебър и потроши две коли на полицията, е бил дрогиран с взривоопасна смес от анаболи и наркотици, примесени с ал...
Английски ММА боец вилня с мотокар, вади ножове и замеря с бутилки ченгета Спецченгета усмириха британеца с пет белезници след 3,5 часа гонка Англий...
Появиха се кадри от уникалния екшън с ММА боеца Джон Кери, който вдигна на крак полицията в Несебър. На видеото, разпространено от flagman.bg, се вижд...
Потроши две коли след гонка, рани полицай и се барикадира въоръжен с ножове в бензиностанция Английски ММА-боец спретна невиждан екшън в Слънчев бряг...