Важен ден! Не си режете косата и не вземайте нищо от улицата

Ако днес намерите монета на улицата, не се изкушавайте да я вземете. На 15 декември тя не е на късмет. Свързана е с една от забраните, които народните вярвания налагат, за да ни предпазят от зли сили.

На 15 декември православната църква почита двама светци – младия епископ и мъченик Елевтерий и монаха-аскет Павел Латрийски. Денят е свързан не само с духовна памет, но и с народни вярвания, забрани и именни празници.

Свети Елевтерий

Роден в Рим през II век, Елевтерий бил възпитан в християнска вяра от майка си Антия. На 15 години станал дякон, на 18 – презвитер, а едва на 20 – епископ на Илирия. По време на гоненията отказал да се отрече от Христос и след жестоки мъчения бил обезглавен. Майка му също пострадала за вярата. Елевтерий остава символ на младост, преданост и духовна сила.

Преподобни Павел Латрийски

Павел живял през X век в Мала Азия. Отшелник на планината Латрос, той бил известен със строгия си постнически живот и непрестанни молитви. Смирението и духовната му преданост го превърнали в пример за монашеска святост.

Народни вярвания и традиции

В българската традиция денят е свързан с предпазване от злини и болести. Вярва се, че молитвите към св. Елевтерий помагат на бременни жени за леко раждане и на хора, които искат да се освободят от тежко бреме.

Забрани за 15 декември

- Не се режат коса и нокти – вярва се, че това може да съкрати живота.

- Не се започват нови дела – денят е неблагоприятен за начинания.

- Избягва се тежка физическа работа.

- Не се взимат предмети, намерени на улицата – смята се, че носят лош късмет.

Имен ден

На 15 декември празнуват всички, които носят имената Свобода и Марин.

- „Свобода“ е свързано със значението на името Елевтерий – „освобождение“.

- Свети Марин, почитан също на този ден, е раннохристиянски мъченик.

Вътрешна сила

15 декември е ден на духовна сила и вътрешно освобождение. Паметта за двамата светци – младия епископ Елевтерий и монаха Павел Латрийски – се преплита с народните вярвания и обичаи, които подчертават нуждата от предпазливост и уважение към традицията. А именниците Свобода и Марин получават благословията на този зимен празник.

