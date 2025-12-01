Почитаме обичан пророк, черпи име, носещо утеха

На 1 декември Православната църква отдава почит на свети пророк Наум – един от дванадесетте малки пророци в Стария Завет и един от най-дълбоките духовни тълкуватели на Божията воля. Името му означава „утешение“, и именно в това качество той остава запомнен – като човек, изпълнен с мир, мъдрост и пророческа сила, която вдъхновява вярващите вече повече от две хилядолетия.

Кой е свети пророк Наум?

Свети Наум живее през VII век пр. Хр. и е родом от град Елкош, за който историците спорят дали се намира в Юдея или в Галилея. Той е приеман като духовен продължител на пророк Йона, защото неговото пророчество засяга същия град — Ниневия.

Пророк Наум предсказва разрушението на Ниневия, тогавашната столица на Асирийската империя, прочута със своята жестокост и тирания. Според църковната традиция свети Наум предупреждава, че всяка държава, град или човек, които се опиват от сила и забравят за Бога, неизбежно ще срещнат възмездието. Пророчеството му се изпълнява през 612 г. пр. Хр., когато Ниневия пада под ударите на вавилонците и мидийците.

Посланието на пророка

Свети Наум оставя книга от едва три глави, но изпълнена с мощни образи и дълбоки духовни послания. Основната ѝ идея е, че:

Бог е дълготърпелив, но справедлив,

той защитава онеправданите,

всеки човек носи отговорност за делата си.

Едно от най-цитираните му изречения гласи:

„Господ е благ, убежище в ден на бедствие; и познава ония, които се уповават на Него.“

Това е и причината вярващите да виждат в свети Наум покровител на хората, търсещи утеха, надежда и вътрешен мир.

Почитането на свети Наум в православната традиция

В България свети пророк Наум е особено обичан. Той е споменаван и почитан още от древни времена, а името му носят множество хора. Част от причини за популярността му е и почитта към свети Наум Охридски, но двамата светци са различни личности, макар да споделят обща духовна светлина. И все пак на 1 декември вярващите специално почитат старозаветния пророк Наум.

В народната традиция денят е свързван с очакване на Божията закрила през зимните месеци и с пожелания за мир и добри вести в началото на последния месец от годината.

