Важни забрани се спазват на църковния празник 22 ноември

На 22 ноември православната ни църква почита паметта на Свети апостол Филимон. На този ден се отдава почит и на св. Михаил Воин.

Филимон

Филимон бил християнин, който живял в град Колоса (днешна Турция). Посланието на апостол Павел до Филимон е едно от най-личните писма на апостола, съдържащи се в Новия завет. В него Павел се обръща към Филимон с молба да прости на своя роб Онисим, който избягал от него. Павел моли Филимон да приеме Онисим не като роб, а като брат в Христос. Това послание демонстрира християнски подход към прошката и равенството, като набляга на хуманността и милосърдието, които са станали основа на християнското учение.

Онисим бил роб на Филимон, който станал християнин, срещнал Павел и, според апостола, бил „роден за Бога“. Онисим става помощник на Павел и когато Павел го изпраща обратно при Филимон, той моли последния да приеме Онисим като брат, а не като роб.

Има някои доказателства, че Филимон е станал епископ в Колос. На този ден църквата почита още Света Апфия и сина му Свети Архип. Апфия вероятно е била съпруга на Филимон. Тя също се споменава в писмото на Павел до Филимон, където Павел я нарича „сестра“. Според традицията Апфия е била силен поддръжник на християнската вяра и активен поддръжник на общността. Архип вероятно е бил потомък на Филимон и Апфия. Има споменаване за него в Посланието на Павел, където той е описан като съслужител. Има различни версии, че Архип е бил епископ в Лаодикия или Колос.

Михаил Воин

Българският светец св. Михаил живял през 9 век у нас. Счита се, че той е живял в днешен Батак. Участвал във война срещу мюсюлманите в Южна Италия, но на път към дома благочестивият християнин убил дракон, който нападал жителите на цяло село. Михаил се прибрал тежко ранен у дома, след което издъхнал.

Традиции и обичаи за 22 ноември

На този ден предците ни са извършвали гадания за предстоящата зима. Те са вярвали, че ако огънят гори добре, се задава силен студ. Ако има слана, това означава, че се задава по-топло време. Ако навън е топло, зимата ще е мека и снежна.

На този ден е забранено да се подаряват свежи цветя, защото според вярванията те отнемат жизнените сили на човека. Не можете да давате или заемате пари и вещи - може да се скарате с човека, на когото сте ги дали и никога да не се помирите. Не пийте алкохол - това ще събуди смъртоносни болести.

Това е благоприятен ден за преглед при лекар, а също така можете да се сбогувате с ненужните вещи. Можете или да ги изхвърлите, или да ги дадете на нуждаещите се.

