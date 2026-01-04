Какво е забранено на 4 януари според църквата и народа

На 4 януари, според църковния календар, се отбелязва Неделята преди Богоявление, Съборът на 70-те апостоли, както и денят, в който се почита Преп. Теоктист игумен. Българската православна църква почита и Прпмчк Онуфрий Габровски. Православният празник Съборът на 70-те апостоли е посветен на учениците на Иисус Христос, които са били изпратени да разпространяват християнската вяра.

В допълнение към първите си дванадесет ученици – апостолите, Иисус Христос е имал и други последователи. Евангелието от Лука разказва, че след Преображението Господне той е призовал още седемдесет ученици. Имената им не са напълно известни, но много от тях са запазени в Светото Предание, сред които се споменават и евангелистите Марк и Лука.

Делото и съдбата на 70-те апостоли

Седемдесетте апостоли са известни с пътуванията си до различни краища на света след Слизането на Светия Дух, за да проповядват Евангелието. Много от тях са били хвърляни в затвори заради вярата си, а други са загинали мъченически. През цялата година Църквата почита апостолите поотделно, но на 4 януари, на Събора на 70-те апостоли, всички те се почитат заедно – като знак, че делото на всеки от тях е еднакво важно за Църквата.

Кой е Прпмчк Онуфрий Габровски

На 4 януари у нас се чества и паметта на Прпмчк Онуфрий Габровски. Той е роден в Габрово в семейството на благочестиви хора, учил е в българско училище и е владеел турски език. На 17-годишна възраст, след скандал с родителите си, той заявява, че ще приеме исляма. За да не се разчуе това сред турците, родителите му го изпращат в манастир.

Там той се подстригва за монах и приема името Манасий. С времето започва да се разкайва за думите, изречени пред родителите му. По-късно е ръкоположен за дякон след преместването си в Хилендарския манастир на полуостров Атон.

Мъченичеството на Онуфрий

По-късно Манасий отива на остров Хиос, където под името Онуфрий живее една седмица в строг пост и молитва. В петък, в памет на разпъването на Иисус Христос, Онуфрий отива при кадията, обижда Мохамед и хвърля чалмата му на земята. Той отказва да се покае, заради което е затворен, подложен на мъчения и осъден на смърт. За да предпази своите съмишленици, Онуфрий казва, че се казва Матей и е от Велико Търново.

Какво трябва да се прави на 4 януари според традицията

Според традицията на този ден на трапезата трябва да се постави чиния с мед или сладкиши на медена основа. Вярва се, че това осигурява изобилие, здраве и късмет през цялата година. На този православен празник хората се обръщат към светците с молитви да укрепят вярата и духа им, да ги предпазят от злото, да ги избавят от отчаяние и да им помогнат в трудни ситуации.

На този ден хората трябва да се погрижат за животните – както за домашните, така и за бездомните, както и да нахранят гладуващите. Според вярванията подобни действия неминуемо носят късмет през цялата година.

Какво не бива да се прави на 4 януари

На църковния празник 4 януари не бива да се псува, да се кара човек, да осъжда другите, да желае зло, да използва нецензурен език или да отказва помощ. Църквата осъжда алчността, мързела, завистта и отмъщението. Според народните вярвания в никакъв случай не бива да се проклина или да се споменават зли духове, защото се смята, че към края на Коледните празници те са особено склонни да навредят на хората.

Ритуали за прогонване на злото от дома

На този ден хората прогонват злите духове от дома си, като обикалят къщата с икона и молитва. Друг стар обичай включва вдигане на силен шум в дома, например удряне с черпак по голяма тенджера, за да се изплашат злите сили. Смята се, че така домът се пречиства и остава защитен през цялата година.

