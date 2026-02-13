Народните поличби и Св. Мартиниан днес - какво вещае 13 февруари

На 13 февруари народният календар и православната църква се срещат в ден, наситен със знаци, предупреждения и духовни уроци. Според поверията времето днес предсказва каква ще бъде пролетта, а редица дейности са строго забранени. В същото време църквата почита Свети Мартиниан, както и преподобните Зоя и Фотина - имена, свързани с покаяние и духовна твърдост.

Поличбите за времето - какво вещае денят

Народните вярвания обръщат внимание на знаците в природата. Ако сланата от 3 февруари се е задържала дълго, се смята, че пролетта ще закъснее, а лятото ще бъде по-хладно. Ако на 13 февруари има мъгла, това се приема като знак за дъждовна пролет.

Тези наблюдения не са случайни - те са част от дългогодишния опит на хората да тълкуват природата и да се подготвят за идващите месеци. Денят е своеобразна граница между зимата и надеждата за затопляне.

Какво не бива да се прави на 13 февруари

Според народните обичаи днес не се препоръчва да се захващате с ръкоделие - шиене, бродиране, плетене или предене. Вярва се, че подобни дейности могат да увредят зрението. Забраняват се и прибързаните решения, както и големите покупки, защото могат да донесат неприятности и загуби.

Съветва се хората да избягват излишни конфликти и напрежение. Денят изисква умереност и предпазливост както в думите, така и в действията.

Какво е добре да се направи според традицията

Народният календар препоръчва домът да бъде старателно почистен. Смята се, че чистотата в къщата носи вътрешен мир и хармония в семейството. Подреждането на дома символизира и подреждане на мислите.

Денят е подходящ за освобождаване от негативни емоции, стари обиди и напрежение. Вярва се, че така човек посреща пролетта с по-леко сърце и по-ясен поглед към бъдещето.

Житието на Свети Мартиниан

Православната църква почита днес Свети Мартиниан, роден около 350 г. в Кесария Палестинска. Още на 18 години той избира монашеския живот и се оттегля в пустинята, където прекарва 25 години в пост, молитва и духовна борба.

Според преданието той бил изкушен от жена на име Зоя, която искала да изпита силата на вярата му. За да избегне греха, Мартиниан влязъл бос в огъня, напомняйки си за силата на вечния огън. Този подвиг укрепил духа му, а Зоя се разкаяла и по-късно водила строг монашески живот.

По-късно светецът се уединил на скалист остров. След корабокрушение там попаднала жена на име Фотина, на която той помогнал да оцелее. За да избегне ново изкушение, според преданието скочил в морето и бил изведен на сушата от два делфина.

В края на живота си Мартиниан станал странстващ проповедник и починал в Атина, легнал на пода в църква. Светецът се смята за покровител на семейството и за застъпник на онези, които търсят духовна чистота и сила срещу изкушенията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com