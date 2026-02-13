Скандалът с частното училище с Калушев се разраства!

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев направи остри изявления по случая с частното училище край София, където е учило убитото 15-годишно момче. Той заяви в интервю за БНТ, че Ивайло Калушев е бил само веднъж в учебното заведение, където е изнесъл лекция за пещерите, и че училището не е организирало детски лагери с него. Вълчев допълни, че има данни и за други продължително отсъстващи деца, но категоричните изводи ще бъдат направени след приключване на проверката.

114 отсъствия и неактивиран механизъм

По думите на министъра първоначалните данни показват, че 15-годишното дете продължително време не е посещавало учебните занятия. През учебната 2024-2025 година то е отсъствало 114 дни от общо 170, което представлява близо две трети от времето. Вълчев заяви, че училището не е нанасяло отсъствията в националната електронна система и не е активирало механизма за обхващане и ефективно интегриране на децата. „По този начин училището е станало съучастник в неупражняване на правото на образование на детето“, подчерта той.

Критики към контрола и различен подход към частните училища

Министърът призна, че Регионалното управление на образованието търпи критика, тъй като не е осъществило контрол. В София област има 98 училища, като проверка на конкретното училище е била планирана, но все още не е проведена. Вълчев посочи, че съществува по-малка склонност за интензивен контрол в частните училища, тъй като се приема, че там работят по-отговорни служители. В София област има две частни училища, като другото - в Челопеч - е с най-високи резултати. В общия случай частните училища отчитат по-добри показатели, защото там са концентрирани по-подкрепени от родителите си деца.

Снимка: БНТ

„Плащало се е децата да не ходят на училище“

Вълчев подчерта, че става въпрос за изключение от правилото. Според него на практика се е стигнало до ситуация, в която „се е плащало децата да не ходят на училище“. Той напомни, че задължителното образование не е въведено, за да тормози родители и ученици, а за да гарантира правото на образование. Министърът отбеляза, че прикриване на отсъствия има и в някои държавни и общински училища, като министерството е безкомпромисно към подобни практики. Понякога причината е стремеж да не се загубят ученици, а понякога липса на достатъчно усилия за ежедневна посещаемост. В някои случаи се ангажират медиатори, които ежедневно посещават домовете и съдействат за довеждане на децата в училище.

140 записани, но не всички в клас

В частното училище са записани 140 деца. По-голямата част посещават редовно занятията, но има информация и за други случаи на прикрита непосещаемост. Училището не е нанасяло отсъствията в електронния дневник. Предстои да се изясни дали това е масова практика.

Възможна дерегистрация и въпроси за правоспособността

Вълчев обясни, че частното училище не може да бъде санкционирано по същия начин като държавните и общинските. При тях може да се образува дисциплинарно производство срещу директор или учители, но при частното училище крайната мярка е дерегистрация. Решението ще бъде взето от следващия министър въз основа на цялостния доклад. Министърът подчерта, че данните са достатъчно смущаващи, включително информацията, че половината от учителите са неправоспособни. Той посочи, че част от преподавателите са с „екзотични“ професии за образователна институция и че педагогическият колектив по-скоро прилича на приятелски кръг. Въпреки това към момента няма данни, че учебната програма не е била формално изпълнявана.

Лекцията на Калушев и границите на контрола

По отношение на Ивайло Калушев министърът заяви, че информацията е за еднократно посещение под формата на беседа извън учебен час. Не е имало постоянно взаимодействие между училището и неговата организация. Вълчев уточни, че министерството контролира училището, но не и частни школи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com