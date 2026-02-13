Интензивно движение на границата с Турция

Интензивно е движението на товарни автомобили на изход към Турция през граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. По данни на службата натоварването е основно при тежкотоварния трафик, като се очаква засиленото движение да продължи през целия ден. Шофьорите се призовават да се информират предварително за обстановката и да предвидят повече време за преминаване.

По границите с Република Северна Македония и Сърбия трафикът остава нормален на всички гранични пунктове и към момента не се съобщава за затруднения.

На българо-гръцката граница от 20 януари през граничния преход Рудозем могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Превозни средства до 3,5 тона се допускат и през пунктовете Златоград, Маказа и Ивайловград, което облекчава трафика в региона. През Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода се осъществява движение на леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Румъния обстановката е спокойна и движението се извършва нормално на всички гранични преходи. Към момента няма данни за образувани опашки или временни ограничения.

