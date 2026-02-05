Засилен трафик на камиони на Капитан Андреево към Турция

Интензивен е трафикът на изход за товарни автомобили на ГКПП Капитан Андреево на границата с Турция. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“, като данните отразяват обстановката към 6:00 ч. тази сутрин.

По границата с Гърция от 20 януари през граничния пункт Рудозем се пропускат леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона. Същото ограничение важи и за преминаването през граничните преходи Златоград, Маказа и Ивайловград. През Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават без ограничения леки коли, автобуси и товарни автомобили.

От „Гранична полиция“ уточняват още, че от 6:00 ч. на 30 януари е възстановено движението на товарни автомобили през всички гранични контролно-пропускателни пунктове между България и Сърбия.

Към момента трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, както и по границата с Румъния, без данни за забавяния или затруднения.

