Тапи на „Капитан Андреево“, трафикът към Турция остава интензивен

Интензивен остава трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на границата с Турция, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“. Натоварването е както за леки, така и за товарни автомобили, като се препоръчва водачите да се информират предварително за актуалната обстановка.

На границата с Република Северна Македония нормалното преминаване през всички гранични пунктове е възстановено от 21:00 часа на 29 януари 2026 г. Леки и товарни автомобили, както и автобуси, преминават без ограничения.

Движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове с Сърбия е възстановено от 6:00 часа на 30 януари 2026 г., като към момента няма въведени допълнителни ограничения.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход „Рудозем“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона се пропускат и през граничните пунктове „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили без ограничения.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, като не се отчитат затруднения в преминаването.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com