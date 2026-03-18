Много важна новина за пенсиите на над 350 хил. души

От 1 април Националният осигурителен институт ще извърши служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, като вземе предвид натрупания през предходната година допълнителен осигурителен стаж.

Мярката се отнася за над 350 хиляди души с пенсии за стаж и възраст, за инвалидност и трудова злополука и професионална болест, които продължават да работят.

Новият размер на пенсията се изплаща 12 месеца - до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява и осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли на съответната година.

По желание на работещ пенсионер и след подадено еднократно заявление в НОИ, може да се поиска ежегодно преизчисляване на пенсията и с осигурителния доход, ако това е по-благоприятно, пише БНР.

