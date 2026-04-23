Разкриха формулата за по-високи пенсии

Изчисляването на бъдещата пенсия често изглежда като сложна и непосилна задача, запазена само за експертите от Националния осигурителен институт (НОИ). В действителност, с правилните инструменти и разбиране на основните елементи, всеки може да направи една ориентировъчна прогноза.

Това ръководство ще ви преведе стъпка по стъпка през целия процес. Целта не е да получите сума с точност до цент (тъй като някои променливи се променят с времето), а да добиете ясна представа какво да очаквате и как вашите решения днес влияят на финансовата ви сигурност утре, пише pariteni.bg.

Основните елементи на вашата пенсия

Преди да стигнем до формулата, е важно да разберем нейните "съставки". Размерът на вашата пенсия зависи от четири ключови компонента, разписани в чл. 70 и чл. 70а от Кодекса за социално осигуряване (КСО):

Осигурителен стаж (ОСтаж)

Какво представлява? Това е общата продължителност (в години, месеци и дни), през която сте били осигурявани. Включва работа на трудов договор, самоосигуряване, майчинство, военна служба и обучение (при определени условия).

Защо е важен? Стажът отразява времето на вашето участие в системата. Колкото повече стаж имате, толкова по-висока ще е пенсията ви. Важно е да знаете, че стажът има различна "тежест" във формулата (вижте по-долу).

Средномесечен осигурителен доход за страната (СОД 12м)

Какво представлява? Това е средната стойност на всички осигурителни доходи в страната за 12-те календарни месеца преди месеца на пенсионирането ви.

Защо е важен? Той служи като базова стойност, която актуализира пенсията ви спрямо икономическата обстановка в момента. НОИ обявява този доход всеки месец. Можете да следите официалните справки тук: https://nssi.bg/publikacii/informacionni-materiali/za-pensioniraneto/

Вашият осигурителен доход и Индивидуален коефициент (ИК)

Какво представлява? ИК е най-важният личен компонент. Той показва съотношението между вашия осигурителен доход и средния за страната, изчислено по методика на НОИ за различни периоди от трудовия ви стаж.

Как да го тълкуваме? Ако вашият ИК е 1.5, това означава, че сте се осигурявали на доходи с 50% по-високи от средните. Ако е 0.8 – на по-ниски от средните. По-високият ИК води до значително по-висока пенсия.

Формулата за изчисляване на пенсия

Официалната формула, по която се изчислява пенсията, е: Размер на пенсията = СОД (12м) x ИК x (ОСтаж х %)



Формулата е представена в опростен вид за по-лесно разбиране, като в реални случаи НОИ може да прилага допълнителни изчисления в зависимост от категорията труд и специфични периоди от стажа.

Тук идва един много важен детайл – тежестта на всяка година стаж (%):

1,35% за всяка година осигурителен стаж (и съответната част за месеците) – това е стандартната тежест за "чистия" стаж без превръщане.

1,2% за всяка година стаж, която е резултат от превръщане на стаж от по-висока категория труд (например при работа I-ва и II-ра категория)..

Насърчаване на "отложеното пенсиониране": Ако вече сте придобили право на пенсия, но продължите да работите, без да ви е отпусната такава, стажът ви след тази дата получава много по-висока тежест – 4% за всяка година (за времето след 2012 г.). Това е начин държавата да ви стимулира да останете по-дълго на пазара на труда.

Стъпка по стъпка: Как да изчислите пенсията си

Стъпка 1: Съберете данните си от НОИ Използвайте ПИК на НОИ (взема се безплатно от всеки офис на НОИ) и проверете в сайта им:

"Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране (СОДП)"

"Справка за изчислен индивидуален коефициент (ИК)" – тя автоматично пресмята вашия ИК за периодите след 1997 г.

Стъпка 2: Приложете формулата (Пример с Иван) Да приемем, че Иван се пенсионира в началото на 2026 г. със следните данни:

Стаж: 42 години.

Индивидуален коефициент (ИК): 1.40.

Среден доход за страната (хипотетично за 2026 г.): 930 евро.

Изчисление: Размер на пенсията = 930 евро x 1.40 x (42 години x 1.35 / 100) Размер на пенсията = 930 евро x 1.40 x 0.567

Приблизителна пенсия = 738.23 евро.

Минимални и максимални граници (актуални за 2026 г.)

Законът определя граници, под и над които пенсията не може да пада или да се качва (за периода 01.01.2026 г. – 31.03.2026 г.):

Минимална пенсия за стаж и възраст (пълен стаж): 322,37 евро.

Минимална пенсия при непълен стаж (чл. 68, ал. 3 КСО): 274,02 евро (85% от минималната).

Максимален размер на пенсиите (таван): 1738,40 евро

Важно: Предсрочно пенсиониране

Ако решите да се пенсионирате до една година по-рано (ако имате нужния стаж), трябва да знаете, че пенсията ви се намалява пожизнено с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец. Това означава, че ако се пенсионирате 12 месеца по-рано, пенсията ви ще бъде с 4,8% по-ниска завинаги.

Практически съвети за по-добра пенсия

Осигурявайте се на реалния доход: Всяко евро "в плик" днес е загуба за пенсията ви утре, защото намалява индивидуалния ви коефициент.

Трупайте стаж без прекъсване: Дори месеците са от значение, тъй като те също се умножават по съответната пропорционална част от процента тежест.

Проверявайте редовно статуса си: Използвайте ПИК-а си веднъж годишно, за да видите дали работодателят ви внася осигуровките върху правилната сума.

Втори и трети стълб: Не забравяйте, че родените след 1960 г. имат и лична партида в пенсионен фонд (УПФ). Сумата оттам ще бъде добавка към полученото от НОИ, като в същото време държавната пенсия се намалява по формула, тъй като част от осигуровките се насочват към универсален пенсионен фонд.

Планирането на пенсията не е само математика, а финансова грамотност. Колкото по-рано разберете как работи формулата, толкова по-добре ще подредите професионалния си път.

Материалът е информативен. Реалният размер зависи от конкретния стаж, доходи и методиката на НОИ към момента на отпускане. За персонална прогноза използвайте калкулаторите на www.nssi.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com