5000 евро броят неграмотни, за да получат шофьорска книжка от Чехия

Съдът ще гледа днес мярката за неотклонение на двамата шофьори, които след гонка причиниха смъртта на четирима души при тежък инцидент на „Челопешко шосе“ в София. Те бяха задържани за 72 часа.

Продължава разследването на инцидента. Очаква се да стане ясно дали шофьорските книжки на двамата, издадени в Чехия, са истински.

Изяснява се и с какво са се занимавали тези хора, които демонстрират висок стандарт на живот със скъпи коли и хвърляне на пари на снимки и видеоматериали, които са разпространявали в социалните мрежи.

"Става въпрос за схема в Чехия, в която са замесени и българи. Когато българинът няма образование и у нас не може да вземе книжка, свързва се с хора в Чехия. Записват го на определен адрес, написват му листовките и то си взима свидетелството за правоуправление и се връща в България“, каза в „Тази сутрин“ по bTV Тенчо Тенев, бивш шеф на КАТ.

По думите му най-вероятно такава услуга струва между 4000 и 5000 евро.

„Две страни са в ЕС, в които не се изисква образование, за да придобиеш свидетелство за управление на МПС – Гърция и Чехия“, допълни Тенев.

Той допусна, че след този случай Чехия ще предприеме крути мерки в това отношение.

„При нас превенцията не работи. Чухме, че на тези хора ще бъде проверен социалният статус. Той трябва да бъде проверен на хиляда зрънца, които всички ги знаем. Контролните органи даже съвсем ги знаят, дори поименно и по адреси“, каза от своя страна инж. Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики и бивш зам.-министър на транспорта.

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