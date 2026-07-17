Разбиха канал за мигранти през Гърция и България. Печалбата им била над 300 000 евро

Мащабна международна операция доведе до разбиването на организирана престъпна група, занимавала се с нелегален трафик на мигранти от гръцко-турската граница към Солун, а след това и към други държави от Европейския съюз. Акцията е проведена съвместно от властите в Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа.

При координираните действия, извършени едновременно в Солун, Атина, София и Нидерландия, са задържани седем души – шестима граждани на Сирия и Египет на възраст между 23 и 47 години и 21-годишна гръцка гражданка.

В рамките на операцията са извършени обиски в 10 жилища в Солун, Атина и София.

Автомобили от България и крадени коли

Според разследването престъпната група е превозвала нелегални мигранти от района на река Марица по гръцко-турската граница до Солун с автомобили, пристигащи основно от България, както и с коли, откраднати на територията на Гърция.

За шофьори били използвани чужденци, които не живеели постоянно в Гърция, а пристигали специално, за да извършат конкретния курс. По този начин организаторите се опитвали да затруднят работата на разследващите и да прикрият връзките между изпълнителите и ръководителите на схемата.

От Солун към останалата част на Европа

След пристигането си в Солун мигрантите били укривани в различни апартаменти, а впоследствие натоварвани в товарни автомобили, с които били транспортирани към други държави от Европейския съюз.

По данни на гръцката полиция членовете на престъпната организация получавали между 2000 и 6500 евро от всеки мигрант.

Над 300 000 евро незаконна печалба

Разследването е установило, че от февруари 2026 г. досега групата е извършила най-малко 12 курса, като е реализирала незаконна печалба за над 300 000 евро.

По делото фигурират общо 13 заподозрени, като трима от тях вече изтърпяват присъди за сходни престъпления.

Разследването продължава, а властите не изключват възможността да бъдат установени и други участници в международната схема за нелегален трафик на мигранти.