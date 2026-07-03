Удар на ГДБОП! Спасиха каменна статуетка на над 5000 години (ВИДЕО)

Двама мъже бяха задържани при специализирана операция на ГДБОП в Ловешко срещу незаконен трафик на културни ценности. Иззети са изключително редки антични монети и каменна статуетка на над 5000 години, чиято стойност надхвърля 120 000 евро.

В хода на разследването са събрани доказателства за дейността на група, занимаваща се с търсене, съхранение и трафик на движими културни ценности. Двамата мъже са задържани при опит за осъществяване на сделка. При лични обиски у единия са открити пет изключително редки златни антични монети и три сребърни тетрадрахми с висока археологическа и парична стойност, а у другия - 5100 евро, пише nova.bg.

От жилищата им са иззети общо 112 предмета с предполагаем статут на културни ценности, четири металотърсача. Там е намерена и ценната каменна статуетка с тяло на птица и антропоморфна глава с вероятно африкански произход.

По данни на разследващите стойността на иззетите златни антични монети надхвърля 20 000 евро. Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжната прокуратура - Ловеч.

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