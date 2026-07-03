Общество

Удар на ГДБОП! Спасиха каменна статуетка на над 5000 години (ВИДЕО)

Акция предотврати изнасянето на антики за над 120 000 евро

Удар на ГДБОП! Спасиха каменна статуетка на над 5000 години (ВИДЕО)
03 юли 26 | 18:10
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Мира Иванова

Двама мъже бяха задържани при специализирана операция на ГДБОП в Ловешко срещу незаконен трафик на културни ценности. Иззети са изключително редки антични монети и каменна статуетка на над 5000 години, чиято стойност надхвърля 120 000 евро.

В хода на разследването са събрани доказателства за дейността на група, занимаваща се с търсене, съхранение и трафик на движими културни ценности. Двамата мъже са задържани при опит за осъществяване на сделка. При лични обиски у единия са открити пет изключително редки златни антични монети и три сребърни тетрадрахми с висока археологическа и парична стойност, а у другия - 5100 евро, пише nova.bg.

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От жилищата им са иззети общо 112 предмета с предполагаем статут на културни ценности, четири металотърсача. Там е намерена и ценната каменна статуетка с тяло на птица и антропоморфна глава с вероятно африкански произход.

По данни на разследващите стойността на иззетите златни антични монети надхвърля 20 000 евро. Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжната прокуратура - Ловеч.

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Автор Мира Иванова

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