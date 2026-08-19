Извънредно! Руски самолет навлезе в небето ни (ОБНОВЕНА)

Руски правителствен самолет навлезе в България от Черно море и се отправи в Западна посока. В 21:05 часа самолетът навлезе в Сърбия.

Машината е регистрирана на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация (МЧС), което отговаря за гражданската защита, ликвидирането на последствията от природни бедствия и аварии, както и за пожарната безопасност. Техни самолети обаче се ползват и за правителствени нужди.

Конкретният самолет е Ил-76TД, който е тежък военнотранспортен самолет. Използва се и за гасене на горски пожари и често го наричат "воден танкер".

След навлизането в Сърбия руският самолет свали значително височината си до около 1800 метра и се насочи към Ниш. В момента в Източна Сърбия има множество горски пожари, димът от тях достига и до София.

Новината първоначално съобщи журналистът Калин Манолов в социалните мрежи. "Руски правителствен самолет преди малко влезе в България. Наближава полигона в Ново село", написа той.

Полетът на самолета, обозначен като SUM91125, ясно се вижда на специализираната платформа flightradar.

Полетът на самолета, който се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбска страната във връзка с пожарите в Република Сърбия, заявиха от Външно министерство.

От Министерство на транспорта съобщиха, че става дума за самолет за гасене на пожари. България е съдействала максимално бързо. Пожарите са в близост до българска територия и подобна реакция е напълно норманала, сочат от ведомството.

От 2012 година в Ниш функционира и Сръбско-руски хуманитарен център, чието официално предназначение е борба с бедствия. Според разузнавателни данни на НАТО обаче центърът е маскировка на руски разузнавателен пост в Сърбия.

Руското посолство в Сърбия съобщи в социалните мрежи, че Министерството на извънредните ситуации на Русия е изпратило по заповед на президента Владимир Путин самолет И1-76 в Сърбия, за да помогне за гасенето на горски пожари.

„Искането за подкрепа дойде директно от сръбска страна: партньорите се обърнаха към Русия с молба за съдействие поради критичното влошаване на пожарната обстановка и заплахата за населените места. Самолетът Ил-76 е оборудван със специално оборудване, включително устройства за изхвърляне на вода, които позволяват ефективна борба с големи горещи точки. В рамките на международното сътрудничество и в съответствие с принципите на взаимопомощта, подразделенията на руското Министерство на извънредните ситуации са готови да реагират бързо и да си сътрудничат тясно с компетентните служби на Република Сърбия", се казва в изявление на посолството на Русия в Сърбия. От руската мисия допълват, че съвместните усилия ще бъдат насочени към локализиране на горски пожари, както и към защита на населените места и критичната инфраструктура от опасността, причинена от разпространението на огъня.

По-рано американските военновъздушни сили описаха значителната концентрация на въздушна активност на съюзниците от НАТО над Европа на 18 август като рутинно обучение, провеждано съвместно с партньорите. Оттам отказаха да предоставят допълнителни подробности от съображения за оперативна сигурност.