Русия предупреди НАТО! Може да използва целия си арсенал

Русия предупреди НАТО, че е готова да използва ядрени оръжия, ако Алиансът предприеме опит да изолира Калининград от останалата част на страната. Москва е изпратила писмено предупреждение до НАТО, в което определя подобен сценарий като опасен курс с висок риск от пряк въоръжен конфликт, съобщи „Ройтерс“.

В дипломатическия документ Русия посочва, че при опит за изолиране на Калининград ще е готова да използва „целия арсенал“ от сили и средства, с които разполага, включително ядрено оръжие, за да защити територията си. В предупреждението се споменава и възможността за удари по центрове за вземане на решения в държави от НАТО още в началото на евентуален конфликт.

Калининград е руски ексклав на Балтийско море, разположен между Полша и Литва и отделен от основната територия на Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди позицията на Москва. По думите му руските дипломати се опитват да напомнят на „горещите глави“ в Европа за руските политически документи, регламентиращи използването на ядрени оръжия.

От НАТО отговориха, че Алиансът е отбранителен и че неговите учения и дейности не представляват заплаха за територията на Руската федерация. НАТО призова Москва да прекрати войната в Украйна и да се въздържа от това, което определи като безотговорна ядрена реторика.

Предупреждението идва на фона на рязко влошените отношения между Русия и европейските държави. Европейски правителства обвиняват Москва в засилване на т.нар. хибридна война чрез действия като саботажи и палежи. Русия отхвърля тези обвинения, както и твърденията, че подготвя нападение срещу страна от НАТО.

Песков коментира и публикациите за евентуално освобождаване на политически затворници в Русия срещу облекчаване на санкциите. Кремъл отхвърля подобна възможност, като Песков заяви, че в Русия няма политически затворници и определи тези информации като несъстоятелни.