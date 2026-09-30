На белгийците им трябват от 5-7 хиляди евро месечно - да са спокойни

Колко пари са необходими, за да живее едно семейство спокойно и да не се тревожи за бъдещето? Ново проучване сред белгийците дава конкретен отговор – 5000 евро месечен доход за домакинство без деца и 7000 евро за семейство с две деца, предава БТА.

Любопитното е, че необходимата според анкетираните сума е намаляла с около 500 евро спрямо резултатите от подобно проучване преди две години.

Един милион евро за спокойно бъдеще

Когато въпросът вече не е за месечния доход, а за натрупаното богатство, летвата се вдига значително. Белгийците смятат, че трябва да притежават около 1 млн. евро, за да се чувстват финансово спокойни за бъдещето.

При жените очакванията са по-ниски – те най-често посочват сума от около 750 000 евро.

Парите тревожат най-силно хората между 30 и 49 години

Най-сериозен финансов стрес изпитват белгийците на възраст между 30 и 49 години. Почти една четвърт от тях определят парите като основен източник на напрежение в живота си.

Сред младите между 18 и 29 години този отговор дават 22,5%, докато при хората между 50 и 59 години делът спада до 17%.

Именно възрастовата група между 30 и 49 години обаче мисли най-активно и за годините след края на трудовия живот. Над 46% от хората в нея предприемат конкретни действия, за да осигурят бъдещото си пенсиониране. При останалите възрастови групи делът е около 34%.

Геополитиката се превръща във финансов страх

Най-голямото притеснение на участниците в проучването е свързано с геополитическата обстановка и отражението ѝ върху личните им финанси.

31% смятат, че международните събития са причина за растящата инфлация, а 16% виждат пряко отражение върху доходите си. За други 8% геополитическите сътресения влияят върху цените на жилищата, докато 5% се тревожат най-вече за последиците за околната среда.