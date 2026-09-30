Исторически пробив: Жена пое властта в Мароко за първи път

Мароко записа историческа страница – за първи път жена застава начело на правителството. Крал Мохамед VI назначи Фатима Езахра ел Мансури за премиер и ѝ възложи да състави нов кабинет след парламентарните избори от 23 септември. Нейната Партия за автентичност и модерност (ПАМ) спечели най-много места – 97 от общо 395, но остана далеч от необходимото абсолютно мнозинство, предава БТА.

За 50-годишната Ел Мансури историческият пробив не е първи. През 2009 г., едва на 33 години, тя стана първата жена кмет на Маракеш. Сега пред нея стои далеч по-голямо предизвикателство – да състави стабилно правителство и да отговори на високите икономически и социални очаквания в страната.

„Искаме да върнем надеждата“

Един от основните акценти в кампанията на Ел Мансури беше положението на младите мароканци.

„Младежите преживяват криза и ние трябва да им предложим нужните отговори. Искаме да им върнем надеждата, но не само с риторика, а и с конкретни решения“, заяви тя по време на предизборната си кампания.

Пред новото управление стоят проблеми като безработицата, поскъпването на живота и социалните неравенства. ПАМ влезе в изборите и с мащабни обещания за нови работни места и инвестиции в здравеопазването, образованието и доходите.

Темата за младото поколение стана още по-видима след общественото недоволство и протестите с искания за по-добри здравни и образователни услуги.

От кметството на Маракеш до върха на властта

Родената на 3 януари 1976 г. в Маракеш Ел Мансури е юрист. Има образование по право в Мароко, Франция и САЩ и е работила като адвокат, специализиран в областта на недвижимите имоти и поземленото право.

Политическата ѝ кариера започва през 2007 г. в „Движението на всички демократи“, а година по-късно тя е сред основателите на Партията за автентичност и модерност.

През 2009 г. е избрана за кмет на Маракеш и остава на поста до 2015 г. Междувременно през 2011 г. влиза и в парламента.

След политическо отстъпление на местно ниво през 2015 г. Ел Мансури се завръща начело на Маракеш след изборите през 2021 г. Същата година влиза и в правителството на Азиз Ахануш като министър на националното териториално устройство, градоустройството, жилищната политика и градската среда. От 2024 г. е координатор на колективното ръководство на ПАМ.

Предстои трудната битка за коалиция

Победата на ПАМ обаче не дава възможност на Ел Мансури да управлява сама. Партията има 97 депутати при необходими 198 за мнозинство и новият премиер трябва да намери партньори за коалиция.

След назначаването си тя заяви, че ще работи за съставянето на правителство, което да отговори на очакванията на краля и на мароканските граждани.

Пред бъдещия кабинет стоят и задачи, които далеч надхвърлят вътрешната политика. Мароко се подготвя за Световното първенство по футбол през 2030 г., на което ще бъде домакин заедно с Испания и Португалия. Правителството ще трябва да продължи мащабната подготовка и инфраструктурните проекти, свързани с турнира.

Ел Мансури ще трябва да работи и по един от най-чувствителните външнополитически въпроси за Рабат – бъдещето на Западна Сахара.