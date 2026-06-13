Голяма мъка! Пам с драматична изповед на Цитиридис
Какво разказа напусналата участничка от Ергенът
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Какво разказа напусналата участничка от Ергенът
Тя напусна предаването по собствено желание
Тропическият циклон „Пам", който премина опустошително през тихоокеанска държава Вануату, се движи на юг и е все по-близо до Нова Зеландия, съобщава Т...
Тропическият циклон Пам връхлетя с 250 км/ч тихоокеанската островна държава Вануату. Засегнати са Соломоновите острови. Природната стихия е една от на...