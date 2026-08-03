Нови подробности разкриват ужаса на руския плаж в Геленджик (ВИДЕО)

Предупреждението за атака с дронове в руския курорт Геленджик е било отменено само около десет минути след обявяването му, а туристи твърдят, че сирените в Архипо-Осиповка изобщо не са се включили. Почиващите разбрали за опасността едва когато над плажа отекнали автоматични изстрели. Публикуваните записи повдигат и друг тежък въпрос - дали безпилотният апарат е загубил управление след намеса на руската противовъздушна отбрана. При падането му загинаха седем души, сред които три деца, а 40 бяха ранени.

Тревогата продължила само десет минути

Кметът на Геленджик Алексей Богодистов публикувал предупреждение за опасност от безпилотни летателни апарати в 8:34 часа местно време. Около девет или десет минути по-късно в канала му се появило съобщение, че заплахата е отменена.

Не е ясно в колко точно часа дронът е паднал върху плажа и дали отмяната на тревогата е станала преди самата експлозия. Краткият период между двете официални съобщения обаче предизвика остри въпроси сред местните жители и летовниците.

Според тях в курортното селище има изградена предупредителна система, но сирените не са прозвучали. Част от хората продължили да плуват и да лежат под чадърите, без да подозират какво се случва над тях.

Разбрали за опасността от стрелбата

Очевидци разказват, че първият сигнал за наближаващата опасност не бил предупреждение от властите, а силна стрелба от земята. Секунди по-късно летящият ниско безпилотен апарат рязко изгубил височина и се врязал в зоната, където имало хора.

„Нямаше сирена. Започнахме да бягаме и да се крием след стрелбата“, разказва свидетел. Други туристи се хвърлили зад бетонен ръб и се покрили с шезлонги, защото не разполагали с време да напуснат плажа.

Някои от почиващите дори не разбрали веднага какво е избухнало. Те видели ранени хора и едва след това научили, че върху плажа е паднал дрон. Родители започнали панически да извеждат децата си, а много семейства решили незабавно да напуснат курорта.

Появиха се и твърдения, че организираното освобождаване на плажните зони е започнало значително по-късно. Един от свидетелите заявява, че хората били извеждани от плажа едва около два часа след случилото се. Засега местните власти не са дали подробно обяснение как е действала системата за оповестяване и защо сирените не са били чути.

В Геленджике три человека погибли в ходе атаки беспилотников, еще 13 пострадали



Губернатор Краснодарского края сообщил, что в селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА предварительно погибли 3 человека, пострадали еще 13 человек, в том числе дети.



По словам чиновника,… pic.twitter.com/Ulsd01iF4Y — Дождь (@tvrain) August 3, 2026

Как дронът се озова сред почиващите

Записите от плажа показват безпилотен апарат, който се насочва надолу към оживената крайбрежна зона и експлодира. Малко преди падането му се чуват откоси, наподобяващи стрелба на противовъздушна отбрана.

Русия твърди, че става дума за преднамерена украинска атака срещу цивилни. Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев заяви, че в близост не е имало военна инфраструктура.

Девет души остават в тежко състояние

По последни данни 21 от ранените са приети в болници, а на още 19 души е оказана помощ, без да се налага хоспитализация. Деветима пациенти са в тежко състояние. Сред приетите в лечебни заведения има и деца.

Към Архипо-Осиповка били изпратени пет екипа на Спешна помощ от Геленджик и още три от Туапсе. На място пристигнала и специализирана бригада от териториалния център по медицина на бедствените ситуации в Краснодар.

Първата помощ била организирана в болницата в Архипо-Осиповка, подсилена с медици от Геленджик и местен санаториум. Най-тежко пострадалите започнали да бъдат транспортирани към лечебни заведения в Геленджик, Туапсе и Горячий ключ. В работата били включени психолози и доброволци.

След трагедията била открита специална телефонна линия за роднини, които не могат да се свържат със свои близки, почивали в селището. Заради множеството обаждания информационният център ще работи до 2 часа след полунощ. Прокуратурата на Краснодарския край също започна проверка за спазването на правата на пострадалите и семействата на загиналите.

Плажът се превърна в бойно поле

Дронът се взриви сред летовници на плаж в Архипо-Осиповка, част от курортния район Геленджик на руското Черноморие. Седем души загинаха, сред които три деца, а десетки бяха ранени.

Москва обвини Киев в съзнателно нападение срещу цивилното население. Украйна все още не е коментирала конкретния случай. И двете страни отричат преднамерено да атакуват цивилни, въпреки че войната, започнала с руското пълномащабно нахлуване през 2022 г., вече отне живота на хиляди мирни жители, огромната част от които в Украйна.

Новите свидетелства обаче преместват вниманието от взаимните обвинения към минутите непосредствено преди взрива. За хората, останали на плажа без сирени и без ясно указание къде да се скрият, тези минути може да са били разликата между спасението и смъртта.