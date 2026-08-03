Мароко с първи думи за Сеута. Две причини за щурма

Министерството на външните работи на Мароко коментира за първи път мигрантския наплив към испанския анклав Сеута от предходната седмица, като го обясни с "дезинформация в социалните мрежи" и съдебно решение на Мадрид, отбелязва германският вестник BILD ("Билд"), цитиран от България Он Еър.

Според властите в Рабат миграционната вълна е била предизвикана от фалшива информация, разпространявана в социалните мрежи, както и от погрешно тълкуване на съдебно решение в Испания.

Говорител на външнополитическото ведомство на северноафриканската държава поясни, че напливът е възникнал спонтанно след разпространението на подвеждащи видеоклипове и публикации в платформи като TikTok.

По думите му много от мигрантите сами са разказали пред испански медии, че са повярвали на твърдения, според които границата със Сеута е била отворена.

Втората причина за щурма, изтъкната от мароканските власти, е неправилното тълкуване на решение на испански съд, според което мигранти, задържани в морето, вече не може да бъдат връщани обратно.

Мароко подчерта, че остава ангажирано с борбата срещу нелегалната миграция.

Изявлението на официален Рабат обаче се разминава с информация, разпространена от испанските служби за сигурност, съгласно които марокански граничари са се изтеглили от граничната зона със Сеута малко преди масовото преминаване на мигрантите.

От редакцията припомнят, че някои от участвалите в щурма мигранти са споделили, че не само не са били възпрепятствани да преминат границата, но дори са били насърчавани да го направят.

Междувременно първият дипломат на Мадрид Хосе Мануел Албарес обяви, че ситуацията в Сеута постепенно се нормализира. По думите му почти всички мигранти, пристигнали в испанския анклав, вече са се върнали в Мароко. Въпреки това, по данни на испанското МВнР, около 2500 марокански граждани все още са на територията на анклава.