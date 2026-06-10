Нагъл рецидивист почти задуши 14 мигранти в камион

Мащабен опит за нелегален трафик на хора беше осуетен на съвместния българо-румънски граничен пункт Видин – Калафат (Дунав мост 2). При рутинна проверка съвместен екип от гранични полицаи откри 14 чужденци, укрити в товарен камион. Задържан е и водачът на превозното средство, който се оказа добре познат на службите международен беглец.

Камионът „жаден“, вътре – задушаващи се хора

Екшънът се разиграва при излизане от България. По документи тежкотоварният камион е превозвал пратка с минерална вода, натоварена от Турция. Заради съмнителното поведение на шофьора обаче, превозното средство е селектирано за щателна проверка.

При първоначалния контакт водачът е представил пред граничните власти фалшива българска лична карта. Номерът му обаче бързо е разкрит, след като у него е намерен истинският му документ за самоличност – турски паспорт.

Решаващият удар срещу трафикантите е нанесен благодарение на модерната техника. Измерване със специализиран газ-анализатор отчита опасни нива на въглероден двуокис в товарното помещение. Високите стойности са категоричен индикатор, че в херметически затвореното пространство липсва кислород, тъй като там дишат укрити хора.

Пътници от Ирак и Иран с досиета в България

При последвалото отваряне на товарния отсек подозренията на полицаите се потвърждават. Вътре са открити 14 мъже в задоволително общо състояние. След извършената проверка на самоличността става ясно, че 13 от тях са граждани на Ирак, а един е от Иран.

Всички мигранти се оказват стари познайници на МВР – те вече са били арестувани у нас при предишни опити за незаконно преминаване на държавната граница. Към момента на поредния си опит да избягат към Западна Европа, мъжете са се намирали в официална процедура по търсене на международна закрила на територията на България.

Шофьорът – рецидивист с черен печат за Европейския съюз

Зад волана на камиона е бил 45-годишен турски гражданин. Проверката в масивите на МВР показва, че той е извършил абсолютно същото тежко престъпление. Мъжът е бил засичан и санкциониран при опит за нелегален превоз на мигранти. Заради предишното си нарушение на законите, той е имал действаща и влязла в сила официална забрана за влизане на територията на целия Европейски съюз.

Трафикантът и бежанците са задържани в ареста, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

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