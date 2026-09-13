Браво на тях! Активисти спират мигрантски поток със собствените си ръце
Сблъсъци в Дувър и Портсмут
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Сблъсъци в Дувър и Портсмут
Антон Златанов с нови подробности за буса с нелегалните мигранти
Гранична полиция спря микробус със софийска регистрация, а четирима изтощени младежи бяха откарани по спешност в болница
Шофьорът е и с фалшиво тексере
Спряха канал за нелегални мигранти
След инцидента снощи водачът избяга, като скочи в движение от превозното средство
Той е бил шофьор на бус, превозвал 24 нелегални мигранти, но успял да избяга
Колата е била пълна с нелегални мигранти
Арести на ГКПП Дунав мост
За спада в мигрантския поток ключов фактор е Турция
Предстои прокуратурата да се произнесе
София осъмна със зрелищна гонка на автомобил, който е превозвал нелегални мигранти
Тази сутрин започна акция на МВР в цялата страна срещу каналджийството
Целта е да се пресече престъпната дейност на групи лица
Акцията е започнала в 22.30 часа снощи
Вероятно е имало удар, тъй като гумите и стъклото на превозното средство са счупени
По случая е образувано досъдебно производство
Парите ще отидат за техника, камери, сензори и автомобили, каза главният секретар на МВР
Към момента около 240 военнослужещи участват в патрули по охрана на граничната бразда
Двамата вече са осъждани за престъпления