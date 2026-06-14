33-ма мигранти открити край Бургас след дни глад, жажда и страх

33-ма нелегални мигранти бяха хванати късно вечерта в събота от Гранична полиция на входа на Бургас след проверка на жълт микробус със софийска регистрация. Чужденците, самоопределили се като афганистанци, са били открити крайно изтощени, след като по думите им дни наред са престояли в гората, без нормална храна и вода, съобщава Нова телевизия.

Четирима младежи са били откарани по спешност в УМБАЛ-Бургас заради тежко обезводняване.

Случаят отново показва бруталната цена на каналджийството - хора, натъпкани в превоз, изоставени да оцеляват и използвани като стока по пътя към вътрешността на страната.

Пореден опасен превоз

Микробусът е спрян малко преди 22:00 ч. на контролно-пропускателния пункт край бургаския квартал „Крайморие”. Участъкът е със скоростно ограничение от 30 км/ч, което позволява на граничните полицаи да извършват строг визуален и физически контрол върху преминаващите автомобили. Именно този контрол се оказва решаващ, за да бъде пресечен превозът на голямата група мигранти.

Пунктът беше изграден през 2022 г. след трагичния инцидент, при който загинаха двама бургаски полицаи при опит да спрат автобус с мигранти. Затова всяка подобна акция в района носи особена тежест - не става дума само за поредна проверка, а за линия на сигурност, поставена след висока човешка цена. Предполага се, че водачът на микробуса също е бил вътре заедно с групата.

Дни в гората, без храна и със замърсена вода

Задържаните чужденци са били в изключително лошо физическо състояние. Пред разследващите те разказали, че са престояли в гората между 8 и 10 дни, докато чакали трафикантът да ги вземе. През последните три дни не са имали никаква храна.

За да оцелеят, мигрантите яли плодове и дори трева. Заради жаждата са пили мръсна вода от блата и реки - обстоятелство, което обяснява тежкото им обезводняване и нуждата от медицинска помощ. Тези данни очертават не просто миграционен случай, а картина на пълно изоставяне от хората, които са организирали превоза им.

Четирима в шокова зала

Заради тежкото изтощение четирима младежи са били настанени в шоковата зала на УМБАЛ-Бургас. Дежурният лекар д-р Мурат Чобан обясни, че състоянието им е стабилно, но пациентите са били обезводнени и са им били поставени системи.

„Четирима души докараха при нас. Състоянието им е абсолютно стабилно, няма от какво да се притесняваме. От 3 дни не са яли. В момента им слагаме системи заради обезводняването, даже им дадохме малко храна. Като правихме изследванията, пак обяснявам, че състоянието им е стабилно, въпреки че преди няколко дни са пили мръсна вода от блата”, обясни дежурният лекар д-р Мурат Чобан.

По думите му най-малкият пациент е на 16 години, а останалите са между 22 и 25 години. Тъй като младежите говорят арабски език, медиците са повикали преводач, за да могат да установят състоянието им и да комуникират с тях.

Останалите са откарани в център за настаняване

Останалите задържани мигранти са били транспортирани още в събота вечерта към центъра за временно настаняване на бежанци, който се намира на няколко километра от пункта. Така медицинската помощ е била насочена към най-тежко пострадалите, а останалите са поети по установения ред.

Случаят поставя отново на преден план въпроса за каналите през българската територия и за риска, който носят не само за държавата, но и за самите хора, попаднали в тях. Когато десетки души са оставени дни наред в гора, без храна и с вода от блата, това вече не е просто незаконно преминаване, а доказателство за безпощаден трафик, при който човешкият живот стои след печалбата.

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