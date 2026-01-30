Разбиха канал за трафик на мигранти през София към Западна Европа

Софийска градска прокуратура и ГДБОП разкриха организирана престъпна група, занимавала се с незаконно превеждане на мигранти през територията на страната срещу заплащане, като крайната цел на трафика е била Западна Европа. Схемата е действала от април 2024 г. основно на територията на София и региона.

В рамките на специализирана полицейска операция, проведена на 27 и 28 число, са задържани общо 19 души, съобщи пред БНТ началникът на сектор „Нелегална миграция и трафик на хора“ към ГДБОП Мариан Белдев. Акцията е реализирана под надзора на Софийската градска прокуратура и с участието на служители на ГДБОП, Столичната дирекция на вътрешните работи, гръцката полиция и Европол.

По данни на разследващите престъпната група е транспортирала мигранти непосредствено след нелегалното им преминаване на българо-турската граница. Те са били извозвани до София или района, а след това насочвани към западните граници на страната, с цел напускане на България. Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция, където са установени двама от участниците в схемата, като координацията между службите е осъществявана от Европол.

При операцията са проведени процесуално-следствени действия на шест адреса. Иззети са мобилни телефони, СИМ-карти и множество документи, свързани с досъдебното производство. До момента са доказани 12 отделни транспорта на мигранти, извършени с различни леки и лекотоварни автомобили, използвани с цел да се затрудни работата на контролните органи и да се избегнат проверки.

По случая са повдигнати обвинения на седем лица. Петима от тях са задържани с прокурорско постановление за срок до 72 часа и са настанени в следствения арест, като сред тях има и двама с роля на организатори на престъпната дейност. Работата по пълното документиране на групата и нейните връзки продължава.

Установено е, че превежданите мигранти са от различни националности, сред които сирийци и афганистанци. В повечето случаи те са преминавали през т.нар. зелена граница, въпреки засиления контрол и присъствието на служители на Фронтекс. По думите на Мариан Белдев миграционният натиск е намалял с над 60%, но каналите за незаконен трафик продължават да функционират.

