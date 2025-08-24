Незаконното преминаване през България поскъпна до 20 000 евро

Цената, която мигрантите плащат на каналджиите, за да преминат нелегално българската граница, е нараснала многократно.

Това съобщи в интервю за БНТ директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

„През 2023 г., когато преминаването беше лесно, цената варираше между 700 и 1000 евро на мигрант. В момента цените варират, в зависимост от начина, по който ги транспортират, между 8000 и 20 000 евро на мигрант“, обясни той.

Спад на опитите за преминаване, но нови маршрути

По думите на Златанов летните и есенните месеци традиционно са пикови за нелегалната миграция, но въпреки това натискът върху българските граници е намалял значително. „Още пролетта предупреждавахме - независимо, че ситуацията е овладяна, очакваме да имаме инциденти и засилен натиск сега. В сравнение с 2023 г., която е най-тежката, имаме много голям спад и в опитите за преминаване, и в задържаните лица във вътрешността на страната. От януари до август 2023 г. има 115 000 предотвратени опита, тази година са малко над 9700. Успяваме да задържим почти всички, които се опитват да влязат в страната или да излязат през Румъния и Сърбия“.

Откакто България е в Шенген, каналджиите се опитват да пренасочат мигрантите през Румъния, но и българските, и румънските власти успяват да пресекат трафика към Западна Европа.

„Дължи се на по-добрата охрана, по-доброто оборудване с технически средства, добрите ни отношения със съседните държави. Друг фактор е засилената оперативна работа и разследванията, така че каналджиите да не могат да функционират. Миналата година сме неутрализирали 15 големи престъпни мрежи, занимаващи се с трафик на мигранти. Образуват се бързи досъдебни производства, бързи присъди“, допълни Златанов.

Нови потоци от Африка

Докато сирийците и афганистанците продължават да са най-многобройните мигранти, през последните месеци се засилва потокът на хора от Мароко и Египет. „Те идват от Африка, летят безвизово със самолети до Истанбул и после се насочват към Гърция или България, като целта им е да отидат в Западна Европа. Използват същите каналджии и пътища като афганистанците и сирийците и напоследък има доста случаи на самокатастрофирали, а наскоро имаше и прострелян мигрант от Мароко“, обясни Златанов.

По думите му част от мигрантите отдавна пребивават в Турция, където живеят милиони в лагери и търсят начин да стигнат до Европа. Турските власти също засилват контрола по западните си граници и не допускат повечето кандидати да тръгнат към България или Гърция, но провеждат и множество вътрешни операции срещу нелегалната миграция.

Европейска подкрепа и модернизация на границата

В охраната на българските граници участват и военни, а Фронтекс е изпратил около 150 служители. Допълнително 100 души от Австрия, Унгария, Румъния и България действат заедно в рамките на операция „Солидарност“.

Въпреки това около 150 километра от границите ни все още не са покрити с видеонаблюдение. „Проектът е за 4 години, но очаквам да приключим за две, а още до края на тази година 50 км да бъдат покрити. Предвижда се и осъвременяване на вече поставени видеокамери“, уточни Златанов.

Той подчерта, че България трябва да запази пълния капацитет на „Гранична полиция“ дори по границите с Гърция и Румъния,

където няма контрол след влизането в Шенген.

„Проверките се извършват на случаен принцип или по метода "анализ на риска" и имаме доста резултати и по контрабанда. Основният ни ангажимент е да противодействаме на това българо-гръцката граница да стане вход за нелегална миграция. Има такива опити, затова сме наситили цялата граница с патрули“, каза още директорът на „Гранична полиция“.

Лодките за Ламанша и международният натиск

Златанов коментира и казусите със задържаните надуваеми лодки, предназначени за трафик през Ламанша. „Тези лодки минаваха съвсем законно като транзитна стока през българска територия, за да стигнат до различни държави, да бъдат сглобени и изпратени към френските брегове. Проблемът е огромен за Великобритания и Франция. Ако лодките са предвидени за 50 души, те натоварват по 90, лодката се претоварва и хора се давят“.

По думите му Великобритания е потърсила съдействие от българските власти, а агенция „Митници“ е променила режима на вноса. „Отчетът на британските власти е, че благодарение и на нашите резултати, имат 30% спад в нелегалната миграция, което е огромен процент“, заключи Златанов.

