Яли трева, пили блатна вода. Каналджията - с две висши
Антон Златанов с нови подробности за буса с нелегалните мигранти
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Антон Златанов с нови подробности за буса с нелегалните мигранти
Лидерите са и българи, и сирийци, тарифите стигат до 20 хиляди евро на човек
Той бе един от най-опитните, един от най-достойните, написа Антон Златанов
Това е ежедневие. Случва се всеки ден и всеки нощ да залавяме бус с мигранти, казва шефът на Гранична полиция
Нови вълни мигранти и битка по границите на страната наблюдават от Гранична полиция
Заедно с него е и директорът на ГДБОП
Той увери, че има голяма промяна в отношението към мигрантите
Говори главен комисар Антон Златанов
Директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" отговаря на важни въпроси за промените по границите
Безпочвени са критиките, че благодарение на по-големите усилия на Румъния - и България ще бъде приета в Шенген и по суша
"Очакваме от януари опашките да намалеят и да изчезнат", каза още той
България е напълно готова
На този фон вътрешният министър Атанас Илков заминава на решаваща среща с колегите си от Австрия, Унгария и Румъния в Будапеща
За последното денонощие е имало 300 опита за преминаване на българо-турската граница
Документът за самоличност трябва да върви заедно със самолетния билет
Става въпрос за изключително активна организирана престъпна група
Това става със заповед на гл. комисар Антон Златанов
Разкрития от шефа на Гранична полиция
Фактите от шефа на "Гранична полиция"
Той поздрави всички служители на МВР по повод 144 години от създаването на ведомството