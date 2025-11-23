Бясна акция! МВР удря нов канал за мигранти в София

Министерството на вътрешните работи провежда нова мащабна операция срещу каналите за нелегален трафик на мигранти в София. Акцията, в която участват ГДБОП, Национална полиция, СДВР и Гранична полиция, цели да неутрализира поредната организирана група. Според МВР натискът по българските граници е спаднал драстично, но битката с мрежите за трафик остава ожесточена.

Драстичен спад в нелегалната миграция след 2023 година

„През 2023 г. мащабите на нелегалната миграция бяха грандиозни. Всяко денонощие спирахме около 1500 нелегални, други 400–500 преминаваха и ги задържахме, други не успявахме“, съобщи шефът на Гранична полиция гл. комисар Антон Златанов в интервю за бТВ.

Днес ситуацията е различна. За последното денонощие по границата са блокирани 47 мигранти, а вътре в страната няма задържани лица. Според Златанов промяната е постигната чрез нова организация на работа, повече техника и сериозно засилена разузнавателна дейност.

Видеоумни системи и постоянни удари срещу каналите

„2023 г. имаше огромни проблеми, липсваха автомобили, системите за видеонаблюдение не работеха. В момента всички системи работят, а до края на 2026 г. границата ще бъде изцяло покрита с видеонаблюдение с изкуствен интелект“, обясни директорът на Гранична полиция.

За две години МВР е увеличило оперативните и разследващите действия. „Всеки месец неутрализираме поне една-две групи за трафик. Задържаме лидерите и групата им не може да работи“, подчерта Златанов.

Лидерите на каналите са както българи, така и сирийци. МВР е пресякло и опит за изграждане на нов маршрут по българо-гръцката граница в периода около влизането в Шенген.

Цената на нелегалния път към Европа става все по-висока

Засилените мерки водят до свиване на групите за трафик и повишаване на тарифите. „Ако преминаването е лесно, тарифата е ниска, а групите са големи. 2023 г. в камион хващахме 100-120 човека. В момента по-голяма група от 20 човека в превозно средство не сме намирали“, уточнява Златанов.

Услугите на трафикантите се таксуват според „екстри“. По-евтините варианти включват тичане и укриване в горите с дни. Най-скъпите предлагат автомобили с тайници.

„20 000 евро на мигрант е най-високата цена, която сме засичали, за да премине през страната. Най-евтината е 1000 евро“, каза Златанов.

Решителна битка, но войната не е приключила

Властите очакват още по-сериозни предизвикателства през следващите месеци, включително адаптиране на мрежите и нови рискови схеми на преминаване. Въпреки сериозния спад на нелегалния трафик, МВР заявява, че каналите няма да бъдат оставени да се възстановят.

