Цялата полиция накрак! Издирват много опасен престъпник

Полицаи продължават да издирват шофьора на буса, превозвал 24 нелегални мигранти от Афганистан.

В събота след преследване, превозното средство беше спряно в бургаското курортно село Лозенец, но шофьорът успя да избяга.

„Бусът дойде с висока скорост, спря, шофьорът скочи в движение, тръгна да бяга”, разказа пред Нова телевизия Жечка Стаматова, която става очевидец.

„Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание. Направо бяха ужасна картинка. Съдействаха всички хора наоколо - с водичка, с храна. Кой какво можа. Посъвзеха се момчетата, но това е.

Те отварят багажника и всички падат като чували”,

разказва още тя.

Ситуацията се разиграва привечер пред очите на десетки туристи. А всичко започва на КПП-Караагач. Пилотният автомобил, който ескортира мигрантите е спрян за проверка. Но шофьорът на буса с русенска регистрация, в който са били натъпкани афганистанците, не се подчинява и влиза в село Лозенец с висока скорост, докато полицаите го преследват.

„Изплашихме се много. След 40 минути дойде бърза помощ”,

разказа Мара Иванова.

Очевидци казват още, че шофьорът на буса бил с брада, скочил в движение и побягнал в посока къмпинг Корал.

„Не много висок, около 1,65 м някъде. Видях го в гръб, бягаше натам, а полицаите бяха след него. Ама те като спряха и той избяга по улицата натам. Видяхме толкова страшно нещо, че не може да си представите.

Разстроих се, толкова много плаках, нямам думи да ви кажа какво видях.

Съжалявам много, важното е, че са живи”, разказа друга очевидка.

Сред групата мигранти от Афганистан е и Селим, който се е свестил и опитва да ни обясни ситуацията.

„Всички тук сме от Афганистан и идваме от Турция.

Чакахме дълго за това. Аз съм служил десет години в Афганистанската армия, казвам ви не ми беше лесно да взема такова решение. Дадохме на човек по 4000, за да ни вземе. Стояхме в гората четири дни, докато ни вземат и шофьорът избяга. Българин беше и не го познаваме”, казва Селим.

По думите му една част от сънародниците му пътуват за Италия, други за Германия. Знае, че е пристъпил законите за влизане на територията на Република България. Шефът на гранична полиция Антон Златанов описа във Facebook, че каналът за мигранти се ръководи от грузинска група. Един от членовете ѝ, който шофирал пилотната кола, ескортираща мигрантите, е задържан.

