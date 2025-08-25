Още 24 мигранти паднаха в капана на полицията

Близо до същото място край село Лозенец снощи има заловен бус с други 24 мигранти.

Това е същата бройка като предишния случай, но този път водача на превозното средство е българин, съобщи пред бТВ директорът на "Гранична полиция" гл. комисар Антон Златанов.

Това се случва часове след като бус с 24 мигранти бе заловен в курорта Лозенец.

В събота след гонка по улиците на бургаското курортно село полицията залови бус, претъпкан с мигранти. В превозното средство пътували 24-ма чужденци, които се представили за афганистанци. Малко по-рано на ГКПП-Караагач, служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан.

Това е ежедневие. Случва се всеки ден и всеки нощ да залавяме бус с мигранти.

Обществото обръща внимание като го види с очите си и пред камери, каза още шефът на "Гранична полиция".

По думите му в момента основния натиск на българо-турската граница е най-нисък на територията на Малко Търново и Резово. И трафикантите решават да използват този маршрут.

Там границата в големи участъци е река. Затова предпочитат да минат оттам. Влизат през реката, намират участъци, които използват момента, когато патрулът е минал, каза още Антон Златанов. И обясни, че

понякога трафикантите от Турция използват дронове, за да видят територията.

На група около 24 човека им е нужна около минута-минута и половина, за да прескочат с висока стълба или предварително, ако са направили разрез през оградата, каза още шефът на "Гранична полиция". Един път стъпили през наша територия, го установяваме и тръгваме по следите им, обясни Златанов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com